Calciomercato Milan – Adli non ha convinto: per lui sarà prestito in estate

Yacine Adli, centrocampista del Milan, non ha finora convinto l'allenatore Stefano Pioli e dovrebbe partire in prestito in estate

Fabio Barera

L'ultima sessione di calciomercato estivo non è stata particolarmente fortunata per il Milan. La coppia Frederic Massara-Paolo Maldini sembra che abbia sbagliato per la prima volta più di un colpo nella stessa finestra di trattative, fatto non comune nel corso degli ultimi anni per il Diavolo.

Se, però, per Charles De Ketelaere ci può essere la scusante che ancora deve ambientarsi e per Divock Origi che comunque un paio di reti le ha segnate, c'è un altro calciatore che, se possibile, è stata la delusione più grande di questa stagione sin qui. E si tratta di Yacine Adli.

L'ex Bordeaux ha raccolto appena 114 minuti divisi in quattro apparizioni e anche in un match come quello contro l'Empoli, dove Stefano Pioli ha adottato un modesto turnover, lui non ha trovato spazio nemmeno a gara in corso. Il tecnico, poi, lo vede più come trequartista centrale, ma gli ha sempre preferito Brahim Diaz, Charles De Ketelaere e, eventualmente, persino Rade Krunic o Tommaso Pobega da adattati.

Come riferito da calciomercato.com, questo sembra indirizzare Yacine Adli verso un prestito in estate. Innanzitutto perché al Milan difficilmente troverebbe spazio e in secondo luogo perché il Diavolo difficilmente troverebbe una squadra disposta a sborsare i 10 milioni spesi a suo tempo.