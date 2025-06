Yacine Adli difficilmente troverà spazio nel Milan e che, anzi, ci sarebbero proposte dall'estero per lui in questo calciomercato estivo

Il Corriere dello Sport riferisce questa mattina che Yacine Adli sarebbe in uscita. Pare che il centrocampista in prestito alla Fiorentina avrà un futuro lontano da Milanello. Il francese avrebbe offerte all’estero e le valuterà con il Milan durante questa sessione di calciomercato.

Su Yacine Adli il direttore sportivo Daniele Pradé è stato chiaro: non verrà riscattato dalla Fiorentina. Anche perché il prossimo allenatore della Viola sarà Stefano Pioli, che già al Milan l'ha utilizzato col contagocce. Non ci sono dubbi che lui resterebbe più che volentieri in rossonero, da capire se può rientrare nei piani di Allegri. Il club prenderà in esame ogni proposta che dovesse arrivare a Casa Milan.