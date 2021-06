Calciomercato Milan – Adli, il Lille vuole il giocatore. Lui aspetta i rossoneri

Le ultime sul calciomercato del Milan: il Lille vuole Adli, ma il giocatore sembra voler vestire la maglia rossonera

Tuttomercatoweb.com fa il punto su Amine Adli. Il presidente del Tolosa nella giornata di ieri ha annunciato l'addio del calciatore, che dunque lascerà il club francese in questa sessione di calciomercato. Il Milan è sempre in pole position, considerando che ha da tempo trovato un accordo con Adli, che ricordiamo, ha un contratto in scadenza con il Tolosa nel 2022.