Calciomercato Milan – Anche l’Ajax su Adli: la speranza del Diavolo

Yacine Adli, centrocampista del Milan, può andare via in questo calciomercato estivo. In sede è arrivata un'altra richiesta per il francese

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha evidenziato come resti in uscita Yacine Adli, classe 2000, centrocampista francese che, nell'estate 2021, i dirigenti rossoneri di allora, Paolo Maldini e Frederic Massara, prelevarono dal Bordeaux per 8,5 milioni di euro salvo poi lasciarlo un altro anno in prestito ai 'Girondins'.