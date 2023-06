Calciomercato Milan – Acuña piace al Torino: i rossoneri…

Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbe anche il Torino su Marcos Acuña, campione del Mondo con l'Argentina e reduce dal trionfo in Europa League con il Siviglia. Sull'esterno ci potrebbe essere una vera e propria asta di calciomercato in Seri A: la pista Milan, però, sembrerebbe essersi raffreddata dopo l'addio di Maldini e Massara, mentre la Lazio potrebbe insidiare i granata in una corsa che deve ancora entrare nel vivo. Acuña sarebbe attratto dalla Serie A, ma la prospettiva di disputare la prossima Champions League lo intriga: per questo, per lasciare il Siviglia, ci vorranno degli argomenti importanti, soprattutto per il Torino che il prossimo anno non disputerà nessuna cometizione europea. LEGGI ANCHE: Milan, piace Chukwuemeka. Ecco chi è il calciatore del Chelsea