Calciomercato Milan – 80 milioni per il Diavolo: ecco chi può arrivare

Il Milan si prepara ad una sessione estiva di calciomercato scoppiettante, in uscita e, ovviamente, in entrata. Gli obiettivi dei rossoneri

Centrata la qualificazione in Champions League , per il Milan è tempo di pensare al calciomercato . Come ricordato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, il tecnico rossonero Stefano Pioli , al termine di Juventus-Milan , ha di fatto chiesto al club rossonero (che gli ha ribadito stima e fiducia) il potenziamento dell'organico.

Calciomercato Milan, quanti addii eccellenti!

Servirà costruire, secondo il quotidiano generalista, un rosa meno ampia (30 giocatori non servono, se un terzo non sono al livello richiesto), ma più strutturata. Specie nelle seconde linee. Le priorità del Milan sono il centrocampo e l'attacco. Dopo la fine del campionato il Consiglio d'Amministrazione definirà il budget da investire. Anche se, considerando gli introiti UEFA per il cammino del Milan in Champions nella stagione 2022-2023, si prevede che non sarà inferiore ai 50 milioni di euro.