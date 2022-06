Calciomercato Milan – Il punto sulle trattative: da Acerbi a De Ketelaere

Sfumato Botman, è stato proposto Acerbi . Il calciatore è in uscita dalla Lazio, ma non in scadenza. Servirebbe un indennizzo di 4-5 milioni di euro . Acerbi è stato proposto anche all'Inter. L'alternativa è Malick Thiaw dello Schalke 04. Profilo giovane, ma non low-cost. Valutazione doppia rispetto ad Acerbi: 9-10 milioni .

Capitolo Renato Sanches : il PSG ha effettuato solo un sondaggio per il centrocampista portoghese. Attenzione, però, qualora i francesi decidessero di presentare un'offerta. A quel punto per il Milan ci sarebbero poche speranze.

Il profilo preferito sulla trequarti rimane quello di Charles De Ketelaere. Il Brugge fa leva sulla mini-asta che si sta creando. Rilancio del Leeds, che però non è meta gradita dal giocatore. Rimane interessato il Leicester, ma anche il Milan è pronto ad investire per il talento classe 2001. Servono almeno 40 milioni. Asensio è in uscita dal Real Madrid, ma si dovrebbe trovare una soluzione per l'ingaggio pesante dello spagnolo, oltre che sborsare 25-30 milioni per il cartellino. Milan, non solo Asensio: un altro colpo dal Real Madrid?