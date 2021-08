Calciomercato Milan – “Accordo tra Bernardo Silva ed i rossoneri”

Bernardo Silva è uno dei tanti nomi accostati al Milan in questo calciomercato estivo. C'è chi dice che abbia però un accordo con il Diavolo

Daniele Triolo

Bernardo Silva, classe 1994, fantasista in uscita dal Manchester City, è stato accostato al Milan in questo calciomercato estivo. Un po' perché il giocatore portoghese, dopo l'arrivo di Jack Grealish, può davvero andare via. Un po' perché il Diavolo, effettivamente, cerca un calciatore con quelle caratteristiche: un esterno destro d'attacco, mancino, che possa giocare anche da trequartista.

Nei giorni scorsi il 'Daily Star' aveva anticipato l'esistenza di una (presunta) trattativa tra Milan e Manchester City per il trasferimento di Bernardo Silva, assistito da Jorge Mendes, in rossonero. Questo dopo che non si erano concretizzati i negoziati con Atlético Madrid e Benfica. In Inghilterra hanno parlato di una proposta del Milan di un prestito biennale da 18 milioni di euro complessivi più un diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro.

Un'operazione, dunque, da ben 53 milioni di euro per portare Bernardo Silva al Milan in questo calciomercato. Difficile che sia veritiera, vista la parsimonia con cui il Diavolo sta operando in questa sessione estiva di trattative. Inoltre, il giocatore dei 'Citizens' percepisce ben 8 milioni di euro a stagione a Manchester. Ingaggio altissimo per le casse del club di Via Aldo Rossi. C'è, però, chi ritiene che la trattativa sia addirittura a buon punto!

Ekrem Konur, giornalista sportivo turco operativo su molte testate, infatti, attraverso il suo account ufficiale e verificato su 'Twitter' ha alimentato il sogno Bernardo Silva per il Milan.

"Bernardo Silva ha raggiunto un'intesa con il Milan - ha scritto Ekrem Konur -. Vanno avanti ora i dialoghi tra Milan e Manchester City per i termini economici dell'affare. Si ritiene che le parti possano giungere ad un accordo". Questo sì che sarebbe un colpo che farebbe volare i tifosi rossoneri! Qualche ora e, forse, ne sapremo qualcosa in più. Milan, ecco Pellegri: il LIVE della sua giornata minuto per minuto >>>