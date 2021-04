Calciomercato Milan – Accordo raggiunto con Maignan. Le ultime | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara avrebbero raggiunto un accordo con Mike Maignan, portiere del Lilla

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan. Il rinnovo di ZlatanIbrahimovic non ha cambiato la situazione relativa a Donnarumma. Il club rossonero sperava che il prolungamento dello svedese potesse sbloccare anche il rinnovo del portiere, ma le cose non sono cambiate. Ormai manca un mese alla fine del campionato, con Maldini e Massara che si sono ripromessi di andare oltre.

Il Milan ha offerto 8 milioni di euro per i prossimi cinque anni. In un primo momento Raiola proponeva un accordo per i prossimi due anni, ma il vero problema è l'ingaggio. Il procuratore ha fatto presente di avere offerte sui 10 milioni di euro, ma addirittura per rinnovare ne chiede 12. Si continua a parlare dell'interesse da parte di Juventus e Psg, ma al momento non c'è nulla di concreto.

Il Milan dunque inizia a tutelarsi. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Francia, i rossoneri avrebbero raggiunto un accordo con Mike Maignan, portiere del Lille. E' in scadenza nel 2022 e al momento ha un ingaggio di 800 mila netti. Il Diavolo, secondo le ultime notizie avrebbe raggiunto già un a accordo con il giocatore (3 milioni di euro) e non sembra difficile trovarlo con il Lille, che chiede 18 milioni di euro. Insomma Maignan è stato bloccato, in attesa di capire cosa succederà con Donnarumma.

In realtà, secondo la Gazzetta dello Sport, non è escluso che Maignan possa arrivare anche se Donnarumma rinnovasse. Il francese, infatti, rappresenta una soluzione di prospettiva, ma non ingombrante. Importante da questo punto di vista la qualificazione alla prossima Champions League. Donnarumma intanto appare sereno, anche se i tifosi sono impazienti per vedere un finale a lieto fine. Niente a che vedere con quanto avvenuto tre anni fa, ma ora è arrivato il momento delle decisioni. Il Milan non può aspettare oltre. Intanto non solo calciomercato in casa Milan. Parla il presidente Kessie.