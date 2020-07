Calciomercato Milan – Accordo di massima tra Sarr e il Torino

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Trovano ulteriori conferme, sulle colonne del quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, i ‘rumors‘ di calciomercato fatti trapelare nella giornata di ieri da ‘L’Équipe‘.

Il Torino, infatti, avrebbe trovato un accordo di massima con Malang Sarr, classe 1999, difensore francese, mancino, in grado di giocare tanto da centrale quanto da terzino sinistro.

Sarr, 119 presenze con la maglia del Nizza, ha lasciato il club in cui è cresciuto, in patria, a parametro zero da qualche giorno. Sul calciatore c’erano anche Inter, Milan, Lazio, Atalanta e Fiorentina oltre ad Arsenal e Manchester City in Premier League.

Ma perché Sarr avrebbe scelto di approdare sotto la Mole e di indossare la maglia dei granata di Urbano Cairo? Perché vuole essere da subito protagonista in Serie A, da titolare.