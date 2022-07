Calciomercato Milan – Accelerata per Ziyech: si tratta sulla formula

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del del Milan , si è soffermata su Hakim Ziyech , fantasista classe 1993 del Chelsea , tra gli obiettivi prioritari del Diavolo per questa sessione di trattative.

Il giocatore ha già dato piena disponibilità al suo trasferimento in rossonero e, pertanto, Milan e Chelsea al momento stanno trattando per individuare la formula giusta per mandare in porto l'operazione.

I 'Blues' vorrebbero cedere Ziyech al Milan in questo calciomercato estivo in prestito oneroso con obbligo di riscatto ; i rossoneri, invece, vorrebbero partire dalla base del prestito oneroso con diritto di riscatto .

Un diritto che, però, potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. La cifra per acquistare Ziyech? Tra i 20 e i 25 milioni di euro totali: relativamente poco per un innesto che porterebbe in dote classe, qualità, esperienza anche in chiave Champions League. Milan, individuato il difensore per Pioli. Le ultime news di mercato >>>