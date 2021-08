Calciomercato Milan – Accelerata Adli: il Bordeaux ha già il sostituto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Yacine Adli, centrocampista offensivo del Bordeaux, prossimo colpo francese dei rossoneri?

Il Milan sta accelerando su Yacine Adli , obiettivo di calciomercato dei rossoneri, poiché giovane di talento (è un classe 2000 ) capace di giocare sia da centrocampista sia da trequartista. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola. Per il tecnico Stefano Pioli , secondo il quotidiano torinese, il giocatore di proprietà del Bordeaux potrebbe costituire una valida alternativa tanto di Ismaël Bennacer quanto di Brahim Díaz .

Restano da definire gli ultimi dettagli della trattativa di calciomercato che dovrebbe portare Adli al Milan. Il club di Via Aldo Rossi non vorrebbe spingersi troppo al di là dei 10 milioni di euro. Il Bordeaux, dal canto suo, chiede qualcosa in più, poiché deve riconoscere una percentuale sulla rivendita del cartellino al PSG , club in cui Adli si è formato calcisticamente e dal quale i 'Girondins' lo hanno prelevato nel 2019 .

Pronta anche a cambiare modulo, se servirà. Intanto, le mosse di calciomercato del Bordeaux fanno capire come la partenza di Adli sia ormai imminente. I francesi, infatti, hanno acquistato Fransérgio, classe 1990, brasiliano ormai ex Sporting Braga che, in pratica, gioca nella posizione ricoperta in campo da Adli. Milan, ottimismo per l'arrivo di un campione da Pioli. Le ultime >>>