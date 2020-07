Calciomercato Milan – A destra piacciono sempre Emerson e Dumfries

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato da Tuttosport, al Milan piacciono sempre Emerson e Denzel Dumfries per rinforzare la fascia destra. Il primo, tuttavia, è in prestito biennale dal Barcellona al Betis Siviglia – stessa situazione di Rebic – e dunque difficilmente il club andaluso rinuncerà al secondo anno come da accordi. Per quanto riguarda l’olandese, invece, il prezzo resta piuttosto alto (20-25 milioni). Il quotidiano piemontese non esclude che alla fine possano restare sia Conti che Calabria.

