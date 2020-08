ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nel pomeriggio di oggi a Casa Milan sono stati avvistati i due agenti Marco Sommella e Giacomo Petralito. L’incontro negli uffici di via Aldo Rossi con la dirigenza rossonera è durato circa un’ora. Sommella e Petralito hanno in passato lavorato come intermediari per operazioni di mercato con l’estero.

MONZA, OCCHI SU DANIEL MALDINI: LA RISPOSTA DEL MILAN>>>