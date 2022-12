Calciomercato Milan- Marchetti: “Sportiello è una possibilità a gennaio”

"Il Milan ha Tatarusanu e Mirante in scadenza, per questo ha già messo le mani su Sportiello per giugno come vice-Maignan. Il problema però è che il francese non recupera dall’infortunio, non è una ricaduta ma continua a non essere disponibile. Se il Milan dovesse decidere di tornare sul mercato la priorità è chiaramente Sportiello e anticipare di sei mesi l’arrivo previsto per giugno". Calciomercato Milan – Cercasi sostituto di Bennacer: piace Naby Keita