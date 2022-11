Manchester United-Ronaldo, è finita: due club sul fuoriclasse portoghese

Cristiano Ronaldo e il Manchester United sono in rotta di collisione e ci sarebbero due club interessati al portoghese

Una delle vicende che sta movimentando il mondo del calcio negli ultimi giorni è senza ombra di dubbio il rapporto tra il Manchester United e Cristiano Ronaldo ; dopo le dichiarazioni al veleno rilasciate dal fuoriclasse portoghese, c'è stata la pronta riposta da parte dei Red Devils. Dati gli screzi tra club e giocatore è possibile che ci siano dei provvedimenti seri, anche se la società inglese non ha fatto trapelare ancora nulla; il lusitano a questo punto potrebbe trovare spazio in altri top club europei, e ce ne sarebbero due sulle sue tracce.

Ronaldo, Chelsea e Bayern Monaco alla finestra

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, nelle scorse settimane ci sarebbe stato un incontro tra Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo, e i dirigenti del Bayern Monaco in presenza del portoghese; sul piatto un possibile trasferimento già nella finestra di mercato invernale, con il Manchester United che potrebbe adire a vie legali. Alla finestra rimarrebbe anche il Chelsea, uno degli altri club già sulle sue tracce in estate, con cui rimane aperto il contatto per i buoni rapporti che intercorrono tra Mendes e Todd Boehly. Rinnovo Leao, le parole del padre fanno esultare i tifosi del Milan >>>