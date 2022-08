Manchester City, ufficiale l’arrivo di Sergio Gómez: piaceva al Milan

Il Manchester City ha ufficializzato l'acquisto di Sergio Gómez dall'Anderlecht. Lo spagnolo era stato seguito anche dal club rossonero

Daniele Triolo

Il Manchester City ha ufficializzato l'acquisto di Sergio Gómez, classe 2000, terzino sinistro spagnolo prelevato dall'Anderlecht. Il giocatore, cresciuto nella 'cantera' del Barcellona e visto anche in passato nel Borussia Dortmund e nel Huesca, ha firmato con i 'Citizens' fino al 30 giugno 2026. Indosserà la maglia numero 21.

Come si ricorderà anche il Milan, tempo fa, era stato sulle tracce di Sergio Gómez. Che è da tempo tra i migliori giocatori della Jupiler Pro League belga e, più in particolare, dei biancomalva allenati da Vincent Kompany. Il Diavolo aveva osservato, a più riprese, il giovane nativo di Badalona insieme all'ormai ex compagno di squadra Yari Verschaeren.

Poco male, però, per Sergio Gómez, che approda in uno dei top club europei con l'obiettivo di vincere tutto e con un tecnico suo connazionale che, sicuramente, avrà spinto per averlo alle proprie dipendenze. "Sono orgoglioso e felice di essermi unito al Manchester City", ha spiegato il ragazzo in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club inglese.

"Sono orgoglioso e felice di essermi unito al Manchester City", ha spiegato il ragazzo in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club inglese.

"Il City è la miglior squadra d'Inghilterra e con Pep Guardiola avrà la possibilità di migliorare sotto la guida del tecnico più eccezionale del mondo. Divenire parte di questo club è un sogno che si avvera per me ed è qualcosa alla quale qualsiasi giovane calciatore dovrebbe aspirare", ha detto Sergio Gómez.