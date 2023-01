Calciomercato, Maleh a disposizione contro il Milan? Dipende dalle visite

Maleh vicino al Lecce: in caso di buone notizie, potrebbe essere arruolabile per la sfida di sabato 14 gennaio contro il Milan

Lecce, Maleh si scalda per la partita contro il Milan

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Youssef Maleh sarà presto un giocatore del Lecce. Il club salentino sarebbe vicinissimo all'ingaggio del centrocampista di proprietà della Fiorentina. Un'operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza con il club viola che, si legge, si aggirerebbe vicino ai 6 milioni di euro. Il giocatore domani sarà a Lecce per sostenere le visite mediche con i giallorossi. In caso di buone notizie, potrebbe essere arruolabile per la sfida di sabato 14 gennaio contro il Milan. Chi è Gabriel? Ecco il nuovo obiettivo del calciomercato del Milan >>>