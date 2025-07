Calciomercato, Letizia: “Vlahovic? Il Milan aspetta la Juventus”

In caso di risoluzione contrattuale, quale sarebbe lo scenario per il Milan? Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia, ha detto queste parole in un video sul suo canale Youtube: "Nonostante dal Milan facciano filtrare in tutti i modi che Vlahovic non sia un obiettivo, il serbo resta il miglior rapporto qualità del giocatore/spesa. La Juve pensa di proporre la risoluzione contrattuale, ma non basta: Dusan vuole una buonuscita, perché sa benissimo che i 12 milioni che deve percepire non glieli darà nessuno. Il Milan può inventarsi qualcosa intorno alla metà, magari con dei bonus: nel caso arrivasse da parametro zero, si potrebbe aggiungere anche una commissione di qualche milione, visto il risparmio del cartellino, ma mai su livelli sufficienti per coprire i famosi 12 milioni. Ecco perché il Milan aspetta e lascia il problema tutto alla Juve: interverrà magari ad agosto oppure solo quando i bianconeri chiederanno aiuto… e in quel caso, il Milan probabilmente accetterà l’idea, ma nei modi e nella misura che potrà". Seguiranno aggiornamenti.