Calciomercato Lazio – Il Club Bruges ci riprova per Vedat Muriqi

Stando alle informazioni riportate dal Corriere dello Sport, i biancocelesti e il Bruges avevano già trovato un accordo sulla base di 10 milioni più bonus per la punta kosovara, salvo poi vedere sfumare l'operazione per via dell'invalidità delle visite mediche svolte dal giocatore. I nerazzurri si sarebbero però recentemente rifatti sotto, proponendo a Lotito un prestito con diritto di riscatto; la risposta del patron laziale è stata negativa, in quanto egli vorrebbe incassare nell'immediato. Attualmente, la squadra che più si è avvicinata alle richieste della Lazio per Muriqi è il Maiorca, che ha offerto una cifra vicina ai 9 milioni di euro bonus compresi.