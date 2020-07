Calciomercato Lazio – Tare accelera per l’attaccante Borja Mayoral

ULTIME NOTIZIE MERCATO LAZIO – La Lazio di Claudio Lotito e Igli Tare sta cercando con insistenza un attaccante per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. In questo momento, l’obiettivo numero 1 è Borja Mayoral del Levante, il cui cartellino appartiene al Real Madrid.

Il DS dei biancocelesti Tare, ha intenzione di chiudere per il giocatore entro una settimana, offrendo al giocatore un contratto di 1,5 milioni a stagioni. Come riporta il Messaggero, il Real Madrid, per lasciar partire il giocatore a titolo definitivo chiede 20 milioni, ma il club romano vorrebbe spenderne al massimo 10 con 2/3 milioni di bonus. Questo perché Borja Majoral ha il contratto in scadenza con i ‘Blancos’ nel giugno 2021. Le parti stanno parlando e presto si arriverà ad una conclusione, sia in senso positivo che in senso negativo, della trattativa.

