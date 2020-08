Calciomercato Lazio – Spunta l’idea Thiago Silva: la situazione

ULTIME NOTIZIE MERCATO LAZIO – Thiago Silva ha i giorni contati al PSG. Appena finirà la stagione, e dunque i francesi concluderanno la Champions League, il brasiliano dovrebbe diventare un parametro zero. Dovrebbe perché ancora qualche chance (minima) per il rinnovo potrebbe esserci.

Si era parlato di un suo ritorno al Milan, ma lo stipendio che chiede è probabilmente troppo alto. Poi si è parlato del Napoli, e soprattutto dell’Everton di Carlo Ancelotti. Ma nelle ultime ore pare si sia inserita la Lazio, almeno stando a quanto scrivono i colleghi de Il Messaggero.

La Lazio, in vista della partecipazione alla prossima Champions League, cerca profili di esperienza da aggiungere alla rosa. Thiago Silva non è solo esperto, è ancora fortissimo e dunque una garanzia. Il problema, come per un eventuale ritorno al Milan, è economico. Se la concorrenza è l’Everton, che può offrire al giocatore qualsiasi (o quasi) cifra chieda, c’è poco da fare. Vedremo comunque se ci saranno ulteriori novità da qui alle prossime settimane.

