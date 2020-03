Calciomercato Lazio – Esperienza cercasi: Pedro e Giroud nel mirino

CALCIOMERCATO LAZIO – Contro ogni pronostico la Lazio si è resa protagonista di una stagione al di sopra delle aspettative. La classifica la colloca al secondo posto ad un solo punto dalla Juventus, ma l’emergenza coronavirus potrebbe far terminare questa stagione con un nulla di fatto. Ma i biancocelesti, ora che hanno fatto il salto di qualità, non vogliono mollare e tenteranno di migliorare ancora di più la rosa.

Secondo quanto riferisce ‘AS’, i colpi in canna di Lotito si chiamerebbero Pedro Rodriguez e Olivier Giroud, entrambi in scadenza di contratto con i Chelsea. Sull’attaccante è stato fatto un tentativo a gennaio, ma attenzione anche alla concorrenza dell’Inter di Antonio Conte. Intanto il difensore Acerbi ha elogiato un suo ex compagno ai tempi del Milan: ecco di chi si tratta >>>

