Calciomercato Lazio – Previsto un assalto a Miranchuk: le ultime news

La Lazio proverà a regalare Aleksey Miranchuk a Maurizio Sarri in quest'ultimo giorno di calciomercato invernale. L'offerta dei capitolini

La Lazio potrebbe piazzare, nelle ultime ore di questo calciomercato invernale, il colpo Aleksey Miranchuk dall' Atalanta . L'operazione, a lungo in stand-by in questi giorni, sembra essersi sbloccata grazie alla cessione di Vedat Muriqi al Mallorca e, contestualmente, con l'arrivo di Valentin Mihăilă alla corte di Gian Piero Gasperini .

Via libera, dunque, alla partenza del centrocampista offensivo russo, classe 1995, che Maurizio Sarri nella Capitale aspetta a braccia aperte. L'affare dovrebbe andare in porto su queste basi, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola: prestito oneroso di un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro nella prossima estate.