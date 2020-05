Calciomercato – La Fiorentina piomba su Piatek

CALCIOMERCATO – Secondo quanto riferito dal Quotidiano Sportivo, la Fiorentina di Rocco Commisso, vorrebbe mettere a segno un roboante colpo per l’attacco: Krzysztof Piatek.

L’ex attaccante del Milan, ora all’Hertha Berlino, sarebbe entrato di prepotenza sul taccuino della dirigenza viola. Nonostante la stagione poco brillante, il polacco ha mercato. Piatek, 25 anni da compiere a luglio, ora piace alla Fiorentina. Vedremo se al termine della stagione, tornerà a giocare in Italia oppure no. In caso positivo ritroverebbe Patrick Cutrone, suo compagno di squadra in rossonero.

Sempre per quel che riguarda gli intrecci di mercato fra Milan e Fiorentina, a gennaio c’è stato un contatto fra le società per Lucas Paquetà. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>

