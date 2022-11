Calciomercato – Kessie, due club di Premier pronti all’assalto a gennaio

Dopo cinque anni in cui è cresciuto insieme al Milan, toccando il culmine con lo scudetto vinto nella scorsa stagione, Franck Kessie ha deciso di cambiare aria accasandosi al Barcellona. Le cose, però, non sono andare come si aspettava: l'ivoriano, infatti, in questo avvio di stagione, non ha giocato un ruolo esattamente da protagonista nel centrocampo blaugrana, collezionando appena 485 minuti in tutte le competizioni.