Calciomercato – Kessié pedina per Brozovic? La scelta del calciatore

Calciomercato, Kessié no all'Inter?

Come riportato da The Athletic le voci dalla Spagna danno Franck Kessié come una possibile pedina di scambio per Marcelo Brozovic. L'ex centrocampista del Milan, però, non sarebbe per nulla entusiasta del passaggio in nerazzurro. Il motivo? Kessié sarebbe ancora fortemente legato ai rossoneri e sarebbe molto difficile per lui giocare con i nerazzurri. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ecco la richiesta del Valencia per Musah