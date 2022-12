Calciomercato – Kessié e Barcellona ai saluti? Spunta il Tottenham

Il Milan si prepara per la ripartenza della stagione. Domani è prevista l'ultima amichevole contro il PSV. Poi per gli uomini di Stefano Pioli, si farà di nuovo sul serio. In Champions League, il Milan è atteso dalla doppia sfida contro il Tottenham. Occhio al calciomercato: gli Spurs di Antonio Conte potrebbero essere la prossima squadra di Kessié.