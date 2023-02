Calciomercato – Kerkez potrebbe tornare al Milan? Ecco perché andò via

Nel calciomercato invernale, i rossoneri non si sono mossi particolarmente, ma potrebbero farlo molto di più in estate, dove la dirigenza, dovrà prendere delle decisioni importanti. Il Milan potrebbe andare alla ricerca di un vice Theo Hernandez . Le ultime, parlano di un ritorno di Milos Kerkez per coprire quella necessità. Ma perché andò via?

Milan, perché Kerkez andò via?

Come riportato da calciomercato.com con la maglia dell'Az Alkmaar sta facendo vedere cose molto interessanti. Il terzino ungherese Milos Kerkez è al centro del mercato con tanti interessamenti tra Spagna, Italia e Inghilterra. Il Milan lo cedette per 2 milioni di fronte alla richiesta del ragazzo di giocare stabilmente in prima squadra. Per questo, al momento, resterebbe difficile un suo ritorno al Milanello, data la presenza negli undici titolari di Theo Hernandez.