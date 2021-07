Calciomercato – Kane vicinissimo al Manchester City per 185 milioni

Una notizia di calciomercato che può spostare gli equilibri. Harry Kane è vicinissimo al City per la cifra (quasi) record di 185 milioni

Alla fine della scorsa stagione Harry Kane ha manifestato la propria volontà a lasciare il Tottenham. L'attaccante inglese ha voglia di misurarsi in un'altra realtà per provare a vincere anche qualche trofeo. Le indiscrezioni sul Manchester City, emerse nelle scorse settimane, sembrano portare a qualcosa di davvero concreto. Il 'Sun', infatti, scrive di un Kane vicinissimo ai Citizens, ormai pronti a spendere ben 185 milioni di euro pur di acquistarlo. Una cifra astronomica che renderebbe l''Uragano' il secondo calciatore più costoso della storia del calcio. Il primo è Neymar, pagato 220 milioni di euro nel 2017 dal Psg. Milan, non solo Kessie: c'è da blindare Theo Hernandez. Le ultime