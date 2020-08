Calciomercato Juventus – Zaniolo, due contropartite alla Roma? I dettagli

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVENTUS – Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’, la Juventus continua a rimanere vigile su Nicolò Zaniolo. La Roma valuta il giocatore 60 milioni di euro, cifra che i bianconeri potrebbero decidere di investire, inserendo due contropartite per abbassare il più possibile la parte cash.

I giocatori che la Juventus potrebbe mettere sul piatto sono Federico Bernardeschi e Cristian Romero. Il primo non sembra fare più parte del progetto juventino, mentre il secondo, preso dal Genoa, è stato lasciato in prestito proprio in rossoblù. I giallorossi gradiscono entrambi i giocatori. Novità in arrivo nei prossimi giorni?

