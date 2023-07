Calciomercato Juventus – Vlahovic nel mirino del PSG: la situazione

In questa sessione di calciomercato uno dei temi più caldi è quello dell'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic: interessa al PSG

Uno degli argomenti più bollenti dell'estate e del calciomercato è sicuramente quello di Dusan Vlahovic. Il serbo lo scorso anno non è riuscito a ripetere la stagione fantastica e a riconfermarsi sugli alti livelli a cui aveva abituato tutti. L'attaccante sembrerebbe piacere molto al Paris Saint-Germain, in cerca di una punta.

Il classe 2000, come riportato da Sportitalia, pare apprezzare l'interessamento del club francese, ma ancora l'accordo con La Vecchia Signora è tutt'altro che vicino. I bianconeri e Cristiano Giuntoli, nuovo direttore tecnico bianconero, hanno fissato il prezzo per l'ex giocatore della Fiorentina e non vorrebbero scendere al di sotto degli 80 milioni.