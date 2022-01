Calciomercato Juventus – Colpo Vlahovic: ecco le cifre dell’operazione

Dusan Vlahovic, prossimo colpo di calciomercato della Juventus, può spostare gli equilibri nell'attuale campionato di Serie A. I costi

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha parlato di Dusan Vlahovic , colpo di calciomercato della Juventus , e di tutto ciò che riguarda la colossale operazione imbastita con la Fiorentina per il trasferimento immediato a Torino dell'attaccante serbo classe 2000 .

Vlahovic, attualmente alle prese con il CoVid, compirà 22 anni dopodomani, venerdì 28 gennaio. Qualora il prossimo tampone risultasse negativo, arriverebbe al 'J-Medical' sabato per le visite mediche con la 'Vecchia Signora'. Debutto con la nuova maglia previsto per domenica 6 febbraio , alle ore 20:45, all'Allianz Stadium contro l' Hellas Verona .

Cosa manca, però, per chiudere l'affare di calciomercato per Vlahovic alla Juventus? L'accordo tra il club di Corso Galileo Ferraris e la Fiorentina c'è già: 67 milioni di euro più 8 di bonus, per un totale di 75, esattamente la cifra che il club presieduto da Rocco Commisso aveva intenzione di intascare. Il valore della clausola rescissoria di Erling Braut Haaland del Borussia Dortmund.