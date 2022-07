Calciomercato Juventus, il Torino accetta l’offerta per Bremer: le ultime

Il Torino ha accettato l'offerta della Juventus per Gleison Bremer : accordo sulla base di 40 milioni di base fissa più 7 di bonus . L'Inter , invece, aveva offerto 30 milioni più bonus e il cartellino a titolo definitivo di Casadei (valutato 7,5 milioni). Lo riferisce Sky Sport. Per i nerazzurri in arrivo, dunque un'altra beffa dopo quella operata dalla Roma per Dybala .

Gleison Bremer si trova ancora in ritiro con il Torino. Gli uomini mercato dei granata, però, sono a colloquio con i pari ruolo bianconeri e con l'entourage del difensore per trovare un accordo per quanto riguarda il contratto. Non ci dovrebbero essere problemi su questo punto e quindi Bremer, che qualche settimana fa sembrava essere vicinissimo all'Inter, dovrebbe finire alla Juventus. Bel colpo per i bianconeri che sostituiscono Matthjis de Ligt, ceduto al Bayern Monaco, con uno dei migliori difensori della nostra Serie A. Altra beffa per i nerazzurri, che ora dovranno virare su altri obiettivi qualora partisse Skriniar in direzione Parigi.