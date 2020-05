Calciomercato Juventus – Rugani in saldo: ma c’è il problema ingaggio…

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus ha deciso: Daniele Rugani è in vendita. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, i bianconeri avrebbero intenzione di lasciar partire il proprio difensore anche per una cifra inferiore ai 25 milioni di euro richiesti finora. L’arrivo di Maurizio Sarri, con cui Rugani ha brillato all’Empoli, ha confermato la sua non crescita registrata negli anni scorsi.

Ma c’è un problema non da poco: il classe 1994 percepisce uno stipendio monstre di 3,5 milioni di euro, cifra completamente fuori portata per molti club che lo hanno cercato negli anni, Milan compreso. Situazione in aggiornamento dunque, ma la posizione della Juventus è chiara: Rugani può (e forse deve) partire.

