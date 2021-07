Calciomercato Juventus – Rinnovo Dybala non prioritario: la situazione

Anche la Juventus deve fare i conti con i rinnovi di contratto in questa sessione di calciomercato: spinosa la questione Paulo Dybala

Novità sono attese a breve, visto che l'agente di Dybala, Jorge Antun, dovrebbe arrivare in Italia entro fine luglio, come sottolinea 'Tuttosport'. Il procuratore incontrerà la dirigenza della Juve e riallaccerà i discorsi legati al rinnovo della 'Joya', in scadenza a giugno 2022.

Ma il 'Corriere dello Sport' mette in evidenza un'altra questione. La priorità della Juve, al momento, è Cristiano Ronaldo . I bianconeri vogliono capire cosa intende fare il portoghese. Ecco perché i discorsi per il rinnovo di Dybala potrebbero essere rimandati di qualche settimana. L'argentino, comunque, si sente parte integrante del nuovo progetto.

Nel frattempo, alla Continassa, Dybala è apparso tra i più in forma. Smaltita la delusione per la mancata convocazione da parte dell'Argentina, l'attaccante si è subito messo in evidenza nei primi allenamenti. Dybala ha lavorato anche durante il periodo di vacanza a Miami con un preparatore personale. Gli effetti si sono visti e la Juve vuole blindare, presto o tardi, un calciatore sul quale Allegri punta fortemente. Milan, settimana chiave per il rinnovo di Kessié: le ultime >>>