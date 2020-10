Calciomercato Juventus – Rinnovo Dybala: la situazione è in stallo

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVENTUS – Non tira una buona aria in casa Juventus sul fronte Paulo Dybala e il suo rinnovo di contratto.

Come riferito dal Corriere dello Sport, l’agente del giocatore, Jorge Antun, ha lasciato Torino nella serata di ieri senza alcun passo avanti nella trattativa con il club bianconero per il rinnovo del suo assistito. Ricordiamo che Dybala attualmente guadagna 7,5 milioni, e per rinnovare, ne chiede esattamente il doppio, cioè 15. La situazione è in stallo, perché l’argentino deve comunque dimostrare sul campo di valere i soldi che chiede. Nell’ultimo periodo, fra Covid e infortuni fisici, si è un po’ smarrito, tant’è che Alvaro Morata, allo stato attuale delle cose, è titolare al suo posto.

Per quanto riguarda le ultime sul rinnovo di Gigio Donnaruma, clicca qui >>