Calciomercato Juventus – Ramsey in uscita: si pensa al ritorno in Premier

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Stando a quanto riportato dal giornale inglese The Sun, Aaron Ramsey potrebbe lasciare la Juventus dopo appena una stagione.

Il centrocampista gallese infatti sembra pronto al ritorno in Premier League. Da quanto filtra, il club bianconero avrebbe offerto Ramsey al Tottenham, che sta pensando ad un possibile prestito per poi ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino. Su Ramsey però, c’è anche il Manchester United. Dunque, l’opaca stagione 2019/2020 del centrocampista, potrebbe essergli fatale per il proseguimento in bianconero della sua carriera.

