Calciomercato Juventus – Quasi fatta per Chiesa: pronti 60 milioni a rate

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVENTUS – Federico Chiesa è sempre più prossimo ad essere il colpo di calciomercato della Juve. L’esterno della Fiorentina è vicino. Novità definitive tra qualche giorno.

Secondo l’ultimo aggiornamento da Luca Calamai, giornalista de La Gazzetta dello Sport, la Juventus è pronta a pagare 60 milioni in più rate per acquistare Chiesa dalla Fiorentina. Discorsi avanzati tra i due club e il calciatore. Niente da fare per il Milan, anche se c’era stato un retroscena tra Pioli e il giocatore: un ultimo tentativo, inutile, del tecnico rossonero.

