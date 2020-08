Calciomercato Juventus, prima offerta per Locatelli: dettagli e risposta

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVENTUS – Dopo la fallimentare stagione della Juventus, conclusa con una clamorosa eliminazione dalla Champions League per mano del Lione e il conseguente esonero di Maurizio Sarri, ci si aspettano delle mini-rivoluzioni per i bianconeri. Una di queste potrebbe essere a centrocampo, uno dei reparti che peggio ha reso in questa stagione.

Nonostante gli acquisti di Rabiot e Ramsey venissero elogiati da più parti, obiettivamente sono risultati dei veri e propri fallimenti. Non all’altezza, almeno per ora, della Juve. Ora con l’arrivo di Andrea Pirlo, si cercano rinforzi anche low-cost, viste le grosse problematiche economiche che sta vivendo il bilancio bianconero. Si pensa a Manuel Locatelli, ex centrocampista del Milan che sta facendo vedere buone cose al Sassuolo.

Dalle ultime indiscrezioni emerse dai colleghi del ‘Corriere dello Sport’, la Juventus avrebbe già presentato una prima offerta al Sassuolo per acquistare Manuel Locatelli. La risposta del Sassuolo è stata negativa, probabilmente perché offerta e/o proposta d’acquisto non ha soddisfatto il club neroverde.

Si parla di un rilancio da parte della Juve, vedremo se ci sarà. Il valore di Locatelli è di almeno 20 milioni di euro, secondo le indiscrezioni che circolano. Ma i rapporti tra Juventus e Sassuolo sono parecchio positivi, dunque non è da escludere uno “sconto”.

