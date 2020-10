Calciomercato Juventus – Possibile affare Alaba a zero o quasi

Ultime Mercato Juve: Alaba, sogno possibile

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Il vero mercato, probabilmente, si fa quando quest’ultimo è chiuso. Nel corso dei mesi nascono idee, possibilità e occasioni da sfruttare. Ogni momento è quello giusto per fare mercato, soprattutto quando c’è la possibilità di mettere a segno dei colpi di primissimo livello. Non sempre le notizie sono reali o magari spesso le cose non vanno poi in porto. Di certo, al momento, in casa Juventus c’è parecchio fermento.

L’ultima novità bianconera infatti riguarda il possibile arrivo di David Alaba, fuoriclasse austriaco del Bayern Monaco. Il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno e per ora non si parla di rinnovo. Ciò significa che i bianconeri da febbraio potranno prendere accordi con il classe 1992. Qualcuno parla di accordo già raggiunto, così non è, ma di certo l’intenzione c’è.

I contatti sono continui. I bianconeri sanno che possono prenderlo a zero e vogliono giocare d’anticipo. Il tentativo a gennaio per prenderlo prima sarà fatto, ma come noto all’estero non sono molto propensi a fare sconti e il Bayern continua a chiedere almeno 65 milioni per Alaba. Ecco perché l’ipotesi di prenderlo a parametro zero la prossima estate è la più probabile.

