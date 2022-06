Calciomercato Juventus – Pogba ha svolto le visite, blitz per Morata

Paul Pogba si può già considerare un nuovo calciatore della Juventus. Ma il calciomercato bianconero continua: si riapre l'affare Morata

Il calciomercato della Juventus inizia da Paul Pogba. Il centrocampista francese può già considerarsi un rinforzo in vista della prossima stagione. Per l'annuncio si potrebbe anche aspettare luglio per questioni di bilancio ma l'operazione è considerata blindata. A riferirlo è il 'Corriere dello Sport'. Pogba, inoltre, avrebbe già svolto negli USA la prima parte di visite mediche. Ma la Juve ha ancora moltissimo da fare, in entrata e in uscita.

Innanzitutto c'è da risolvere la questione Alvaro Morata. Se fino a qualche giorno fa sembrava non ci fossero spiragli perché lo spagnolo rimanesse in bianconero, ad oggi è esattamente il contrario. Federico Cherubini è diretto in Spagna per provare a riaprire la pratica e portare l'ex Chelsea per la terza volta alla Juve. L'Atletico Madrid, però, è un osso duro con cui trattare. I 'Colchoneros' non scendono al di sotto dei 27 milioni di euro. Per la Juve è una cifra troppo alta, ecco il motivo del blitz di Cherubini.

Intanto si continua a trattare con Angel Di Maria. Un braccio di ferro con l'argentino, che però ha su di sé gli occhi del Barcellona, che qualora riuscisse a risolvere i problemi societari sarebbe la meta preferita dell'ex Rosario Central.

Infine, la Juventus è impegnata anche a cercare attaccanti. In primis un vice-Vlahovic, con la pista Simeone che prende sempre più quota. Ma anche un'altra punta per completare il reparto. Il futuro di Moise Kean, infatti, è un rebus. Le alternative si chiamano Marko Arnautovic e Arkadiusz Milik. Insomma, la Juventus si muove ed ha già un Pogba in più.