Calciomercato Juventus – Pogba, il Manchester United abbassa il prezzo

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La storia tra Paul Pogba e il Manchester United sembra sul punto di terminare la prossima estate. La Juventus non ha mai smesso di pensare ad un suo ritorno, ma ci sarà da battere la foltissima concorrenza rappresentata da Real Madrid, Barcellona e Psg. I ‘Red Devils’ valutano il suo giocatore almeno 180 milioni di sterline, una cifra enorme per qualsiasi club. Ma, secondo quanto riferisce ‘The Sun’, la valutazione è destinata a scendere di almeno 30 milioni, perché ormai è chiara la volontà del classe 1993 di lasciare l’Inghilterra. Sarà asta per Pogba? La certezza è che la Juventus rimarrà vigile per riportarlo a Torino. Intanto ecco le parole di Andrea Pirlo su Jesus Suso, continua a leggere >>>

