Calciomercato Juventus – Pjanic possibilità concreta: la situazione

La Juventus sta seriamente pensando al ritorno di Miralem Pjanic: è il piano B se saltasse Manuel Locatelli in questo calciomercato

La Juventus pensa seriamente al ritorno di Miralem Pjanic in questa sessione di calciomercato. Il bosniaco arriva da una stagione non indimenticabile con la maglia del Barcellona e i bianconeri starebbero pensando di tentare l'affondo qualora saltasse la trattativa per Manuel Locatelli. Parliamo di due profili diversi: da una parte abbiamo un giovane di prospettiva che si sta mettendo in mostra, dall'altra Pjanic è un usato sicuro, un giocatore con esperienza che porterebbe carisma.