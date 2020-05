Calciomercato Juventus – Pjanic e De Sciglio per Semedo: le cifre

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Il quotidiano spagnolo ‘Sport’ lancia la bomba: Juventus e Barcellona sarebbero vicine all’accordo per quella che sarebbe una vera e propria maxi-operazione. I bianconeri puntano il terzino destro Nelson Semedo e sarebbero pronti a follie pur di averlo in squadra per il prossimo anno. Il giornale parla di un’offerta monstre che prevedrebbe il trasferimento in blaugrana di Miralem Pjanic e Mattia De Sciglio più un conguaglio economico di 25 milioni di euro.

Un’intesa che potrebbe arrivare in breve tempo, manca un ultimo tassello: il sì di Semedo alla Juventus, che sembra deciso ad accettare la proposta. Il Barcellona vorrebbe inoltre riutilizzare questi soldi per finanziare il suo obiettivo principale per l’attacco: Lautaro Martinez.

