Calciomercato Juventus – Offerto Bernardeschi per un nuovo terzino

La Juventus ha messo nel mirino Acuna in vista del prossimo calciomercato. Per arrivarci sarebbe pronta a offrire Bernardeschi.

Uno dei primi obiettivi della Juventus in vista del prossimo calciomercato sarà un laterale sinistro. La prima scelta sembra sia Marcelo, brasiliano classe 1988 del Real Madrid. Ha il contratto in scadenza nel 2022 e sembra non più indispensabile per il Real. Tuttavia, non sarà comunque semplice arrivarci. Ecco perché i bianconeri hanno già iniziato a valutare delle alternative.