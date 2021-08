Calciomercato Juventus – Nuovo incontro col Sassuolo per Locatelli

Manuel Locatelli alla Juventus si farà? Ecco gli sviluppi della principale trattativa dei bianconeri in questa sessione di calciomercato

Riccardo Varotto

Manuel Locatelli è il principale obiettivo della Juventus in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista ha deciso di lasciare il Sassuolo per mettersi alla prova in contesti di primissimo livello. Ed i bianconeri sono decisi ad affondare il colpo.

Non c'è ancora un accordo tra le parti: Juventus e Sassuolo sono a lavoro per trovare il giusto compromesso per accontentare tutti. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è previsto un nuovo incontro tra Federico Cherubini e Giovanni Carnevali per cercare di risolvere gli intoppi rimanenti. È importante sottolineare che i bianconeri non hanno intenzione di alzare la propria offerta (di circa 35 milioni): il meeting tra i due dirigenti può essere utile per definire meglio le formule di pagamento ed eventuali bonus.

Il Sassuolo sarebbe felice di mantenere il giocatore, ma sembra un'ipotesi remota: qualora la trattativa con la Juventus dovesse saltare, ci sarebbero altri club in fila per Locatelli, tra cui Arsenal e Liverpool. I bianconeri mantengono vigile l'attenzione anche su eventuali alternative e un nome in voga per la Vecchia Signora è quello di Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista è seguito anche dal Milan e rappresenterebbe una soluzione a basso prezzo, avendo il contratto in scadenza nel 2022 con il Chelsea. Milan, ecco chi è la priorità nel ruolo di trequartista >>>