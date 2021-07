Calciomercato Juventus – Nedved: “Ronaldo torna e resterà con noi”

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo, in scadenza di contratto il 30 giugno 2022

Daniele Triolo

Tiene banco, in casa Juventus, la questione di calciomercato che riguarda Cristiano Ronaldo: resterà in bianconero oppure saluterà la compagnia, magari per sposare il progetto del PSG? Ieri Pavel Nedved, vicepresidente della 'Vecchia Signora', ha voluto sgombrare il campo da qualsiasi dubbio sulla vicenda.

"Ronaldo torna e resterà con noi", le parole del ceco, che è sembrato molto più sicuro sul futuro professionale del portoghese, in scadenza di contratto il 30 giugno 2022, rispetto a qualche giorno fa, quando, alla presentazione del calendario della Serie A 2021-2022, lo aveva confermato in maniera non così perentoria.

Cristiano Ronaldo, 101 gol in 133 gare totali con la maglia della Juventus, non andrà via in questo calciomercato estivo. Ad oggi non è dato sapere se, eventualmente, allungherà il proprio contratto per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2023. Magari, spalmando il suo ingaggio: i 31 milioni di euro netti all'anno che percepisce, infatti, cominciano a pesare sul bilancio del club di Corso Galileo Ferraris.

Il giro di attaccanti che, da mesi, si ipotizza, con CR7 al PSG, Kylian Mbappé al Real Madrid e Mauro Icardi alla Juventus, dunque, non dovrebbe partire. Ronaldo tornerà quindi in queste ore a Torino e, domani, sarà alla Continassa regolarmente per allenarsi agli ordini del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Rinnovo Kessié, il giocatore alza la richiesta d'ingaggio. Le ultime >>>