Calciomercato Juventus – Nani: “Ronaldo? Ecco dove chiuderà la carriera”

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Un fulmine a ciel sereno per la Juventus. Nani, che attualmente gioca in America nell’Orlando City, ha sganciato una vera e propria bomba di mercato che riguarda Cristiano Ronaldo. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di ‘ESPN’: “Un paio di anni fa Cristiano Ronaldo mi ha detto che probabilmente chiuderà in America. Non è sicuro al 100% ma è probabile, c’è questa possibilità. La MLS è un grande campionato, anche se ovviamente deve migliorare, soprattutto per quanto riguarda la qualità dei suoi giocatori”.

Intanto c’è stato un incontro tra Ivan Gazidis e Ralf Rangnick! LEGGI QUI PER SAPERNE DI PIU’ >>>