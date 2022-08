Calciomercato Juventus, Milik o Depay? Questo è il dilemma

Arkadiusz Milik e Memphis Depay sono i due profili scelti dalla Juventus per l'attacco: uno solo, però, sarà il rinforzo per Allegri

Arkadiusz Milik e Memphis Depay sono i due profili scelti dalla Juventus per l'attacco: uno solo, però, sarà il rinforzo per Allegri. Per il polacco c'è già l'intesa con l'Olympique Marsiglia: 2 milioni per il prestito e 8 per il riscatto. Non lontano l'accordo con il calciatore. TMW riferisce di un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione.